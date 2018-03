Banca Mediolanum, raccolta netta positiva a febbraio

(Teleborsa) - Nel mese di febbraio la raccolta netta totale del Gruppo Mediolanum ammonta a +461 milioni di euro. In particolare, la raccolta netta in Fondi e Gestioni è pari a +330 milioni di euro.



"L'ottima raccolta di febbraio di 461 milioni riflette la capacità dei Family Banker di adattarsi rapidamente ai nuovi requisiti introdotti dalla Mifid 2, grazie anche allo specifico lavoro di formazione dei mesi scorsi. Il consenso con il quale i nostri clienti hanno accolto la nuova informativa è un chiaro segnale che il nostro modello improntato sulla trasparenza continua a generare fiducia" afferma Massimo Doris, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum.



"Leggo infine il buon andamento della raccolta in fondi e gestioni, 330 milioni a febbraio, come espressione dell'importanza dei piani di accumulo, strumenti che permettono di entrare gradualmente sui mercati per massimizzare la performance nel lungo periodo", conclude Doris.



Poco mosso il titolo a Piazza Affari: +0,35%.

