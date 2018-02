Banca Progetto, BPL Holdco sale al 99,81% del capitale

(Teleborsa) - L'operazione di aumento di capitale di Banca Progetto si è conclusa con la sottoscrizione integrale delle nuove azioni ordinarie pari a 1.863.732.800, per un controvalore complessivo di Euro 55.911.984.



A esito dell'assegnazione delle azioni ai richiedenti con relativo riparto per le prelazioni, l'azionista di maggioranza BPL Holdco S.à.r.l. - veicolo di investimento riconducibile a Oaktree Capital Management L.P. – arriva a detenere una quota pari a circa il 99,81% del capitale sociale che, a seguito dell'operazione di rafforzamento patrimoniale, risulta diviso in 1.887.029.460 azioni ordinarie prive del valore nominale.







