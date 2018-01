Banche in rally a Piazza Affari

(Teleborsa) - Buona giornata per le banche a Piazza Affari, complice un quadro economico positivo e la progressiva riduzione dello spread. In vetta al paniere principale viaggia al momento Finecobank con un progresso dell'1,39%.



Bene BPER che guadagna lo 0,48%, grazie anche al rialzo del target price di Kepler Cheuvreux a 4,7 euro con giudizio Buy. Segue Banco BPM con un progresso dello 0,47%, mentre è stabile UBI Banca .



Fra le più grandi Intesa Sanpaolo viaggia in attivo (+0,32%), mentre arretra Unicredit (-0,34%).

