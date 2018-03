Banche, Mustier: in Italia ancora qualche rischio ma non sistemico

(Teleborsa) - Nel sistema bancario italiano "c'è ancora qualche problema, ma non più rischi sistemici", ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Unicredit , Jean Pierre Mustier, intervenendo al congresso della Fabi.



In tale occasione Mustier ha voluto ricordare l'importanza "dell'intervento fatto dal governo italiano per evitare i fallimenti", sottolineando però che il sistema ha ancora delle "difficoltà nel liberarsi degli Npl", spiegando che "in Italia rimangono più a lungo nei bilanci fino a diventare tossici".



Per quanto concerne Unicredit, il manager ha detto: "siamo molto fiduciosi sull'esito degli stress test" in corso, i cui risultati saranno resi noti a novembre.



Positivo il titolo a Piazza Affari: +1,09%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA