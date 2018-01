Banche, Nouy: addendum NPL potrebbe slittare

(Teleborsa) - Boccata di ossigeno per le banche. Secondo Daniele Nouy, presidente del supervisory board della BCE, l'applicazione dell'addendum della BCE sui Non Performing Loan (NPL) potrebbe slittare di qualche mese. "L'addendum è stato sottoposto a pubblica consultazione che si è chiusa a dicembre - ha dichiarato Nouy - . Abbiamo esaminato tutti i commenti e le opinioni legali che abbiamo ricevuto. Potremmo cambiare la data di applicazione e chiariremo il contesto di Pillar 2 in cui si inserisce".



Nouy ha però ricordato alle banche che "fare troppo poco e tardi non è un'opzione percorribile. Porterà sicuramente a maggiori problemi nel futuro". "È fondamentale che i bilanci vengano ripuliti quando le condizioni sono buone. Ma a volte, è solo quando le condizioni peggiorano che scopriamo quanto davvero sono puliti. Gli stress test sono quindi diventati uno strumento importante per verificare la vulnerabilità dei bilanci".

© RIPRODUZIONE RISERVATA