Banche positive a Piazza Affari, in pole UBI

(Teleborsa) - Recuperano terreno sulla piazza milanese, i titoli del settore bancario, sovraperformando il comparto europeo.



Tra le big in rialzo, si mette in evidenza UBI che balza del 3,20% collocandosi tra i primi posti nel FTSE MIB. Segue Unicredit , già forte la vigilia, che mostra un progresso dell'1,77%. Tonica Intesa Sanpaolo (+1,38%) che ha annunciato l'invito ai portatori di alcune obbligazioni senior garantite dallo Stato, emessi da Banca Popolare Vicenza e Veneto Banca, a presentare offerte di vendita dei titoli alla stessa Intesa a un prezzo di acquisto di 101,20%.



Segno più anche per il Banco BPM +1,16% e BPER (+1,16%).



Oltre l'1% anche Banca Generali.

