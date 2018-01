Banche venete, non c'Ã¨ accordo su testo relazione commissione inchiesta

(Teleborsa) - Non c'è accordo sul testo conclusivo della relazione dell''inchiesta sulle banche, condotta dalla Commissione parlamentare, che doveva mettere in luce gli accadimenti e le responsabilità del fallimento delle due banche venete ed i relativi danni ai risparmiatori-azionisti.



E' quanto emerso al termine dell'ufficio di presidenza, che doveva esaminare la bozza di un documento condiviso fra i vari gruppi parlamentari. I lavori si chiuderanno quindi non con un testo condiviso, bensì con una serie di relazioni per ciascun gruppo.



In particolare, il Movimento 5 Stelle ha fatto sapere che voterà no alla relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta, definita "un caffè annacquato" con proposte "diluite" e senza responsabilità a danno dei risparmiatori.



Ottimista il Pd secondo cui è "ancora possibile" arrivare ad un testo condiviso "se si prescinde dai posizionamenti da campagna elettorale".





