Banco BPM corre in Borsa dopo rassicurazioni dell'Ad Castagna

(Teleborsa) -

Prepotente rialzo per la Banco BPM, che mostra una forte risalita del 2,2% dopo le rassicurazioni dell'AD Giuseppe Castagna, che ha escluso un aumento di capitale nel 2018.



In una intervista a Il Sole 24 Ore, il banchiere ha ribadito che la banca non avrà bisogno di un aumento di capitale nel 2018 ed ha escluso che alle condizioni attuali possa rendersi necessaria la cessione di Agos Ducato, che viene considerata "una carta di riserva".



Poi, ha spiegato che con l'applicazione degli standard IFRS9 il target di cessione degli NPL potrebbe aumentare di 3 miliardi sino a 11 miliardi, senza impatti sul conto economico.



Stimato per il 2018 un risparmio di costi per oltre 100 milioni, grazie a uscite volontarie superiori alle attese, e confermata la previsione di utile 2019 a 1 miliardo di euro.



Quanto all'andamento attuale del business, prevede che il trend di aumento del margine d'interesse possa proseguire nel 4° trimestre.

Tornando alla performance del titolo in Borsa, per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Banco BPM restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 2,568 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 2,628. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 2,688, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

