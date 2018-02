Bank of England conferma tassi allo 0,50%, invariati acquisti asset

(Teleborsa) - La Bank of England (BoE) ha lasciato fermi i tassi di interesse allo 0,50% e mantenuto invariato il piano di acquisto di asset (Quantitative Easing), come ampiamente atteso dal mercato. Si tratta di una decisione presa all'unanimità dai 9 membri del board.



L'ultimo intervento sul costo del denaro risale al 2 novembre 2017, quando la Banca centrale ha alzato i tassi all'attuale livello dello 0,50%.



Sempre all'unanimità, il Monetary Policy Committee (MPC) ha deciso di confermare il piano QE da 435 miliardi di sterline e gli acquisti di bond societari per 10 miliardi.







