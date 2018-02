Bank of Japan, Kuroda esclude rialzo tassi a breve

(Teleborsa) - Il governatore della Bank of Japan, Haruiko Kuroda esclude un rialzo dei tassi di interesse, in tempi brevi.



Intervenendo al Parlamento giapponese, il banchiere ha spiegato inoltre che il piano di Quantitative easing della BoJ resterà invariato.



"L'inflazione giapponese non ha neppure raggiunto l'1%. In tale situazione è inappropriato muovere prematuramente la politica monetaria solo per crearsi spazi di manovra futuri - ha dichiarato Kuroda -. È inappropriato alzare ora il nostro target sul rendimento del titolo di Stato decennale, anche di un piccolo margine".







