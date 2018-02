Bankitalia, Panetta: "Nel 2017 crescita economica piÃ¹ forte. Espansione piÃ¹ equilibrata"

(Teleborsa) - Nel 2017 la crescita economica italiana si è notevolmente rafforzata rispetto a quanto previsto all'inizio dell'anno, mentre l'espansione economica è diventata più equilibrata attraverso la domanda componenti e settori economici. E' quanto ha affermato il vicedirettore generale della Banca d'Italia, Fabio Panetta, intervenendo alla Italy day Conference organizzata a Londra da Bank of America Merrill Lynch .



Panetta ha sottolineato che il PIL è stato sostenuto dalla domanda interna. Il consumo delle famiglie ne ha beneficiato dal costante miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro e dalla crescente fiducia. Le spese per gli investimenti sono cresciute a un ritmo sostenuto, grazie agli sviluppi della domanda positiva e da un andamento economico favorevole.



Dopo essere aumentato di oltre 30 punti percentuali dall'inizio della crisi, negli ultimi tre anni il rapporto debito/ PIL è rimasto sostanzialmente stabile grazie al rialzo del PIL crescita e persistenti eccedenze primarie. In particolare, secondo le stime preliminari, in

Il rapporto debito/PIL del 2017 è diminuito di circa metà di un punto percentuale del PIL.



Eppure, il debito pubblico in Italia rimane ad un alto livello. L'opportunità offerta dalla ripresa in corso deve essere colta a ridurre il rapporto debito/PIL con crescente determinazione. Progressi su questo fronte e oltre le riforme strutturali contribuiranno a ridurre il persistente divario di crescita rispetto alla media dell'UE.



Per quanto riguarda il settore bancario italiano, questo sta emergendo da un lungo periodo di difficoltà. La ripresa economica che continua e la risoluzione di importanti casi critici (Panetta si riferisce alla crisi che hanno investito MPS e le banche venete) hanno drasticamente ridotto il rischio e stanno contribuendo a migliorare la fiducia.



Secondo Panetta, le banche devono approfittarne per rafforzarsi. "Ora che la ripresa sta prendendo slancio - ha sottolineato - le banche possono fare ulteriori progressi nel rafforzare i bilanci. Il de-risking, con una rapida riduzione degli NPL, è già in corso".





© RIPRODUZIONE RISERVATA