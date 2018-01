Bankitalia,Â prosegue crescita nell'Area Euro. Indice EurocoinÂ recordÂ dal 2000

(Teleborsa) - Bankitalia segnala un "crescente ottimismo di famiglie e imprese", che ha prevalso sul freno esercitato dall'apprezzamento del cambio, fattore che contribuiscono alla crescita nell'Eurozona.



E' quanto emerge dall'indicatore €-coin, relativo a dicembre, che si attesta a 0,95 punti in salita rispetto ai 0,91 di novembre. Si tratta - spiegano da Via Nazionale - del valore più elevato da giugno del 2000.



€- coin, sviluppato dalla Banca d'Italia, fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell'area dell'euro ed esprime tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).

