BasicNet, risultati in crescita nel 2017

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di BasicNet ha esaminato i dati preliminari 2017, in attesa di quelli definitivi che verranno esaminati nella riunione del CdA del prossimo 19 marzo .



Le vendite aggregate dei licenziatari commerciali e produttivi sono risultate pari a 747,8 milioni di Euro (+1,1% a cambi correnti, +3,9% a cambi costanti). L'EBITDA a 23 milioni di Euro (+7,2%) e l'EBIT a 16,6 milioni di Euro (+9,1%).



L'indebitamento finanziario si porta a 61,5 milioni di Euro, in aumento rispetto ai 49,5 milioni di fine 2016 per effetto dei finanziamenti assunti nell'esercizio per complessivi 16,2 milioni di Euro, principalmente a supporto dell'acquisto del marchio Sebago e degli investimenti per il settore retail. Oltre a investimenti per 18 milioni di Euro (8,1 milioni nel 2016), nell'esercizio sono stati distribuiti dividendi per circa 3,3 milioni di Euro e acquistate azioni proprie per circa 2,6 milioni di Euro.



"Il 2017 è stato un anno di importanti investimenti. Dopo Briko, il Gruppo ha acquisito lo storico marchio americano Sebago e, in meno di sei mesi, lo ha reso già parte integrante del proprio modello di business, che ancora una volta ha confermato i suoi punti di forza: flessibilità, scalabilità e sostenibilità. Nell'ultimo seasonal meeting, che si è tenuto a Torino alla presenza di 600 persone provenienti da oltre 100 paesi, per la prima volta abbiamo presentato le nuove collezioni a Marchi del Gruppo tutte insieme, in un unico grande showroom. Il risultato è stato molto positivo, sia come conferma della solidità del nostro network internazionale sia per l'entusiasmo col quale sono state accolte le nuove collezioni e il nuovo Marchio" afferma l'Amministratore Delegato Gianni Crespi "con queste prospettive affrontiamo fiduciosi il 2018".



Brilla il titolo a Piazza Affari: +2,02%.











