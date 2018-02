Bca MPS, conti 2017 in rosso per 3,5 miliardi

(Teleborsa) - MPS archivia il 2017 con una perdita consolidata del Gruppo a 3,5 miliardi di euro, a fronte di una perdita di 3,24 miliardi di euro conseguita nel 2016.



Il risultato operativo netto è negativo per circa 3,9 miliardi a fronte di un valore negativo di 2,8 mld registrato nell'anno

precedente.



I ricavi sono scesi del 6% a circa 4 miliardi mentre il margine di interesse è risultato pari a 1,7 miliardi in flessione dell'11,5%

rispetto al 2016.



Per quanto riguarda i coefficienti patrimoniali, al 31 dicembre 2017 il Common Equity Tier 1 Ratio si è attestato a 14,8% (rispetto al 8,2% di fine 2016) ed il Total Capital Ratio è risultato pari a 15%, che si confronta con il valore del 10,4% registrato a fine dicembre 2016.

