BCE: Unimpresa, Governo non ha fornito stimoli a economia italiana

(Teleborsa) - "Il Governo di Paolo Gentiloni non ha fornito all'economia italiana gli opportuni stimoli volti a incrementare ripresa e crescita. Quegli stimoli che Unimpresa chiede da tempo e che oggi sono stati richiamati dalla Banca Centrale Europea".



Lo dichiara il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, commentando le osservazioni contenute nel Bollettino economico della BCE diffuso oggi 28 dicembre.



"Speravamo, e lo abbiamo detto piĆ¹ volte, che la Manovra appena approvata dal Parlamento, l'ultima della legislatura che si avvia a conclusione, potesse rappresentare una svolta per il nostro Paese. Purtroppo dobbiamo constatare che si tratta di una finanziaria elettorale, piena zeppa di micro misure e di mance utili a chi deve racimolare voti, ma non sufficiente a far ripartire il Paese", aggiunge il presidente di Unimpresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA