Beni Stabili annuncia bond da 300 milioni

Beni Stabili fa sapere di aver intenzione di lanciare un'emissione di obbligazioni senior non garantite denominate in euro per un importo atteso di 300 milioni e una durata di 10 anni, "purché sussistano le condizioni di mercato". I proventi dell'operazione sono destinati a rifinanziare il debito in essere e per soddisfare altre esigenze societarie di finanziamento.



La prospettata emissione riguarderebbe obbligazioni non convertibili in azioni di Beni Stabili e sarebbe riservata esclusivamente a investitori istituzionali. In caso di emissione, Beni Stabili chiederà l'ammissione a quotazione delle obbligazioni nel mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange. Beni Stabili ha conferito a Morgan Stanley e Natixis l'incarico di Joint Lead Managers dell'operazione prospettata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA