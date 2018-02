Beni Stabili migliora la performance operativa nel 2017

(Teleborsa) - Risultati incoraggianti nel 2017 per Beni Stabili SIIQ , che hanno permesso alla società di avvicinarsi, con tre anni di anticipo, agli obiettivi strategici annunciati per il 2020. Per questo motivo, al fine di migliorare e salvaguardare il profilo operativo e finanziario della Società, sono stati aumentati i target strategici del 2022.



Il Risultato netto ricorrente nel 2017 è risultato essere pari a 101,7 milioni di euro (0,045/azione) rispetto a 106,0 milioni (0,047/azione) del 2016, +7% rispetto all'obiettivo comunicato a luglio 2017.



L'EPRA Earnings, che esprime il risultato derivante dalle attività operative, ammonta a 85,8 milioni (0,038/azione) rispetto a 91,2 milioni (0,040/azione) del 2016.



I Ricavi lordi di locazione sono stati pari a 204,8 milioni (rispetto a 199,7 milioni nel 2016), aumento del +2,4% su base like-for-like

7 sul portafoglio uffici non-TI a Milano.



Il Patrimonio immobiliare (valore di mercato) risulta essere pari a 4.233 milioni su base consolidata (rispetto a 4.094 milioni a

fine 2016) e 3.611 milioni group share. +1,7% su base like-for-like in group share e +5,4% degli uffici a Milano.



La Posizione finanziaria netta è negativa per 1.731 milioni su base group share (rispetto a -2.230 milioni al 31 dicembre

2016) e -2.033 milioni su base consolidata.



Il Consiglio di Amministrazione ha proposto un dividendo di 0,033 euro.



Beni Stabili ha come obiettivo il raggiungimento nel 2018 di un EPRA Earnings per azione di circa 0,04 euro.



Negativo l'andamento del titolo a Piazza Affari (-1,50%), in perfetta sintonia con l'umore depresso di tutti i listini azionari europei.

