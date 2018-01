Beni Stabili rimborsa bond per 350 milioni

(Teleborsa) - Beni Stabili Siiq ha rimborsato a scadenza il Prestito Obbligazionario denominato "EUR 350,000,000 4.125 % senior unsecured", emesso nel 2014 e quotato presso il listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo.



Le obbligazioni in circolazione sono state rimborsate al loro valore nominale per un importo complessivo pari a 350 milioni, mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie già in possesso della Società e raccolte tramite i nuovi finanziamenti a lungo termine (>8,5 anni) sottoscritti nel corso del 2017.



Inoltre Beni Stabili Siiq ha anche pagato l'ultima cedola del prestito obbligazionario per un importo complessivo pari a circa 14,4 milioni.



Con questa operazione, che rientra all'interno della strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento di Beni Stabili, la Società ha ulteriormente allungato la scadenza media del debito riducendone allo stesso tempo il costo.

