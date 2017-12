Bitcoin, la volatilitÃ  Ã¨ alle stelle

(Teleborsa) - Resta altissima la volatilità (ed il rischio) del Bitcoin, volato alle stelle in autunno, dopo una performance "da brivido" messa a segno quest'anno e poi capitolato con l'arrivo del Natale.



La settimana che ha preceduto lo stop per le festività natalizie ha visto il primo tracollo: la cripto valuta ha ceduto circa il 40% in una settimana scivolando dagli oltre 20 mila dollari raggiunti attorno agli 11 mila. Le quotazioni del Bitcoin poi sono risalite un po' attorno ai 16.439 sulla piattaforma Coindesk, per attestarsi ora a 15.544 dollari (-1,28%).



Naturalmente, gli esperti consigliano ancora prudenza e presagiscono nuove e repentine cadute per questo strumento ad elevatissimo rischio, sul quale sono partiti recentemente anche dei Future al CME.

