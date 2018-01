Bomi Italia spicca il volo dopo il piano industriale

(Teleborsa) -

Protagonista Bomi Italia, che mostra un'ottima performance all'AIM Italia, con un rialzo del 4,14%. La società che opera nel settore della logistica in campo biomedicale ha annunciato un piano industriale molto ambizioso, in una logica stand alone ed incorporando solo i risultati attesi dalla recente acquisizione di una controllata brasiliana.

Il quadro tecnico di breve periodo di Bomi Italia mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3,63 Euro. Rischio di discesa fino a 3,44 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 3,82.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)