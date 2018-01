Borsa, le banche mettono il turbo dopo le parole di Nouy

(Teleborsa) - Mettono il turbo a metà seduta le big bank italiane quotate dopo le dichiarazione di Daniele Nouy.



In questo momento Banco BPM viaggia in cima al paniere principale del FTSE Mib con un rialzo del 3,56%, seguita da UBI Banca +2,75% e BPER +2,59%.



Tra i top gainers anche Unicredit con un rialzo dell'1,19%.



La responsabile della vigilanza bancaria unica Nouy ha dichiarato che l'addendum della Banca Centrale Europea sui crediti deteriorati (non performing loans o NPL) in seno alle banche sarà finalizzato nel primo trimestre di quest'anno, anche se la sua applicazione potrebbe essere posticipata.

