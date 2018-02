Borsa, le azioni della Roma volano dopo la vittoria contro l'Udinese

La vittoria in campionato contro l'Udinese e la conquista del terzo posto in classifica mette le ali all' A.S. Roma in Borsa. I titoli del club giallorosso corrobi a Piazza Affari con un guadagno del 5% a 0,586 euro e volumi sostenuti. Ad ora sono passati di mano oltre 1,2 milioni di pezzi a fronte dei circa 881 mila della media giornaliera mensile.



Grandi aspettative per l'altra romana, la S.S. Lazio , che stasera affronterà nel posticipo il Verona. I titoli della società biancoceleste stanno guadagnando il 2,44% a 1,598 euro, con il mercato pronto a scommettere su un "rientro" in zona Champions.



Debole, invece, la Juventus (-0,69% a 0,721 euro) nonostante la vittoria per 0-1 sul Torino. I bianconeri sono al momento secondi in classifica ad un solo punto dalla capolista Napoli.





© RIPRODUZIONE RISERVATA