Borse europee all'insegna degli acquisti

(Teleborsa) - Le borse del Vecchio Continente continuano la giornata all'insegna degli acquisti con Piazza Affari che allunga il passo rispetto all'avvio seduta.



L'agenda è ricca di dati macro. A cominciare dal PIL della Germania che ha mostrato un'economia in buona salute a quello dell'Italia che nel 2017 è balzato al top da 7 anni a questa parte. Gli occhi degli investitori sono puntati sull'inflazione statunitense vero market mover della settimana.



Sul valutario, l' Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,234. L' Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,48%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,51%.



Tra i listini europei sin salita Francoforte che sale dello 0,65%, ben impostata Londra , che mostra un incremento dello 0,77%. Tonica Parigi che evidenzia un bel vantaggio dello 0,92%.



Il listino milanese mostra un frazionale guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,64%. Sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share che arriva a 24.406 punti.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Recordati (+3,81%), Atlantia (+2,64%), Mediaset (+2,29%) e Leonardo (+2,16%).



Frazionali i rialzi di Saipem che ha chiuso un contenzioso con Sonatrach.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Generali , che prosegue le contrattazioni a -1,92%.



Scivola Mediobanca , con un netto svantaggio dell'1,51%.



Tentenna Brembo che cede lo 0,58%.



Fuori dal principale listino CreVal perde oltre il 6% sulla scia delle indiscrezioni di due quotidiani sul possibile prezzo dell'aumento di capitale. Secondo i rumors la banca avrebbe convocato per oggi 14 febbraio il CdA per fissare il prezzo dell‘aumento che dovrebbe partire lunedì 19 febbraio.











