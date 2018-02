Borse europee in calo, Milano perde oltre in 2%

Borse europee in calo, dopo il rimbalzo della vigilia. Scivolano Francoforte , che registra un importante calo del 2,62%. In rosso Londra , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,49%. Affonda Parigi , con un ribasso dell'1,98%. Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa del 2,26%.



Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 3,97 miliardi di euro, in deciso ribasso (-26,88%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 5,42 miliardi di euro; mentre i contratti si sono attestati a 380.174, rispetto ai precedenti 569.161 ed i volumi scambiati sono passati da 1,78 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 2,06 miliardi.



Tra i 225 titoli trattati, 30 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 185 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 10 titoli.



A Piazza Affari non si salva alcun comparto. Nel listino, i settori Sanitario (-5,38%), Tecnologico (-4,92%) e Costruzioni (-4,58%) sono stati tra i più venduti.



Best performer tra i titoli italiani più capitalizzati, alcuni bancari come Unicredit +2,10%, Banco BPM +0,31% e Finecobank . Giù le altre banche. I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Recordati , che ha archiviato la seduta a -8,06%.



Crolla Buzzi Unicem , con una flessione del 6,19% nel giorno dei risultati.



Vendite a piene mani su STMicroelectronics , che soffre un decremento del 5,75%.



Pessima performance per Fiat Chrysler , che registra un ribasso del 4,83%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, doBank (+3,52%), Gima Tt (+1,41%) e Technogym (+0,72%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Banca Ifis , che ha archiviato la seduta a -7,61%. Sessione nera per Mondadori , che lascia sul tappeto una perdita del 7,27%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA