Borse europee caute. Timido aumento per Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Telecomunicazioni

Assicurativo

Banche

Chimico

Materie prime

Costruzioni

Brembo

Poste Italiane

Mediobanca

Italgas

Telecom

Tenaris

Campari

Banca Generali

Buzzi Unicem

Fincantieri

doBank

Gima Tt

Tamburi

Salini Impregilo

Banca Ifis

Cattolica Assicurazioni

Acea

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità con gli operatori attenti alla questione dazi USA dopo le dimissioni del Capo consigliere economico del Presidente americano Donald Trump, Gary Cohn L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,41%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 62,06 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota 129 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,95%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,36%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,43%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Buona la performance a Milano dei comparti(+0,88%),(+0,86%) e(+0,68%). Nel listino, i settori(-3,37%),(-2,97%) e(-0,61%) sono tra i più venduti.di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 3,59% ancora in scia ai conti. In evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 2,18% dopo aver firmano accordi attuativi per la partnership con Anima. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,60%: perfezionata la partnership con RAM Active Investments. Buona performance per, che cresce dell'1,42%. In evidenza+1,27%, dopo i conti e il piano. I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -3,00%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,67%. Tentenna, che cede lo 0,66% dopo i dati sulla raccolta. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,57%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,88%) dopo una nuova commessa,(+2,24%),(+1,68%) e(+1,58%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -1,83%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,82%. Offerta, che registra un ribasso dell'1,60%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,33%.