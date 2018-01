Borse europee chiudono positive. Milano bene con gli industriali

(Teleborsa) - Buona giornata per i listini azionari europei, con Piazza Affari che chiude mettendo a segno una discreta performance, grazie al buon andamento dei titoli del comparto industriale.



Sul fronte macro, ha deluso il dato sul PIL americano nel 4° trimestre. Il tema dominante della giornata è stato ancora l'eccessivo indebolimento del dollaro e le ipotesi di una guerra valutaria, anche se le dichiarazioni di Trump e le precisazioni del segretario al Tesoro Munchin da Davos hanno allentato le tensioni degli ultimi giorni.



IPer tutta risposta il cambio Euro / Dollaro USA mostra un rialzo dello 0,29% a 1,243 USD, lontano dai massimi di oltre 1,25 USD toccati ieri. Lieve aumento dell' oro , che sale a 1.351,8 dollari l'oncia. Ancora in rally il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che porta a casa un guadagno dell'1% sopra i 66 dollari.



In lieve rialzo lo spread , che si posiziona a 138 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,00%.



Tra i listini europei guadagno moderato per Francoforte , che avanza dello 0,31%, meglio Londra , che segna un incremento dello 0,65%, mentre Parigi avanza dello 0,87%.



Seduta positiva anche a Piazza Affari, con il FTSE MIB , che termina a 23.857 punti (+0,58%); sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share , che arriva a 26.278 punti. Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+0,86%), come il FTSE Italia Star (1,3%).



Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 3,37 miliardi di euro, con un incremento di ben 796,3 milioni di euro, pari al 30,97%, rispetto ai precedenti 2,57 miliardi.



Su 227 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 45 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 169 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 13 azioni del listino milanese.



Viaggi e intrattenimento (+2,23%), Automotive (+1,75%) e Alimentare (+1,38%) in buona luce sul listino milanese. Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti Chimico (-0,72%) e Telecomunicazioni (-0,64%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Leonardo (+2,02%) e Buzzi Unicem (+2,01%).



Corre Fiat Chrysler (+1,96%) e la controllante Exor (+1,83%) dopo i conti boom del Lingotto annunciati ieri.



Fra i peggiori di oggi il risparmio gestito, con Azimut che ha archiviato la seduta a -1,11% e Banca Generali con un calo frazionale dello 0,78%.



Tentenna Mediobanca , con un modesto ribasso dello 0,76%.



Giornata fiacca per Telecom Italia , che segna un calo dello 0,76%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap va segnalata Fincantieri (+4,09%), in attesa dell'incontro a Rpoma la prossima settimana sul dossier Francia.



Sul listino completo va citata CreVal (+23%), sospesa al rialzo in attesa di novità sul consorzio di garanzia per l'aumento di capitale.

