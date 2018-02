Borse europee in rialzo, Milano su. Frenano le banche

(Teleborsa) - Seduta in rally a Piazza Affari, che si allinea all'ottima giornata delle altre borse europee. Mentre gli investitori provano a lasciarsi alle spalle le forti turbolenze della settimana passata, guardano ai dati su PIL e inflazione in Europa e negli Stati Uniti, in arrivo nei prossimi giorni.



Il focus principale sarà sui prezzi americani, dato che si rivela un test importante di conferma o smentita dei timori di un atteggiamento più aggressivo della Fed, in chiave di tassi di interesse, sollevati dai dati sulla crescita dei salari



L' Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,227. L' Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,37%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,74%, in vista della pubblicazione oggi da parte dell'OPEC del rapporto mensile sul mercato del greggio.



Lieve miglioramento dello spread , che scende fino a 127 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,03%.



Tra le principali Borse europee effervescente Francoforte , con un progresso dell'1,75%. In luce Londra , con un ampio progresso dell'1,16% seguita da Parigi , che avanza di un discreto +1,43%. Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,76%.



In buona evidenza a Milano i comparti Materie prime (+2,13%), Costruzioni (+1,79%) e Tecnologico (+1,78%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Tenaris , che vanta un incisivo incremento del 2,11% sul rialzo dei prezzi del greggio.



Tra gli industriali, denaro su Buzzi Unicem , che mostra un forte aumento del 2,05%, dopo aver annunciato un fatturato in crescita nel 2017.



Nel lusso, ben comprata Moncler , che segna un forte rialzo dell'1,91%, confermandosi la migliore del comparto.



I più forti ribassi, invece, si verificano su UBI Banca , che continua la seduta con -1,51%. Sotto pressione anche BPER , -1%. Sostanzialmente debole Unicredit , che registra una flessione dello 0,61%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Ascopiave (+3,65%), Diasorin (+3,38%), Banca Ifis (+3,26%) e El.En (+2,88%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Biesse , che ottiene -2,67%.

