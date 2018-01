Borse europee in rialzo, Piazza Affari positiva

Il ripiegamento di Wall Street non mina il buonumore delle Borse europee, che si confermano positive in chiusura proseguendo il rally delle ultime sedute. A dare linfa l'ottimismo per la positiva congiuntura economica globale e, in particolare dell'Eurozona, dove la ripresa sembra ormai consolidata. Bene i dati macroeconomici in agenda oggi, in particolare le vendite al dettaglio, la fiducia delle imprese e dei consumatori.



Sul valutario lieve calo dell' Euro / Dollaro USA , che scende a quota 1,203. Sostanzialmente stabile l' oro , che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.317,4 dollari l'oncia, così come il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si consolida sui massimi di tre anni toccati la scorsa ottava. Invariato lo spread , che si posiziona a 154 punti base, con il rendimento del Btp decennale che si attesta all'1,97%.



Tra i listini europei tonica Francoforte , che registra una plusvalenza dello 0,36%. In controtrend Londra , che lascia sul parterre lo 0,36% zavorrata dalla Brexit. Vola invece Parigi , che segna un forte rialzo dell'1,05%.



Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,37%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 25.260 punti. Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,55%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,19%).



A Piazza Affari il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,24 miliardi di euro, in calo del 10,65%, rispetto ai 2,51 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,84 miliardi di azioni, rispetto ai 1,11 miliardi precedenti.



Tra i 228 titoli trattati, 97 hanno chiuso in flessione, mentre 115 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 16 azioni.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano si colloca CNH Industrial (+2,05%) nell'ennesima giornata positiva per il settore automotive. Allungo di Telecom Italia (+1,90%) su indiscrezioni secondo le quali la società annuncerà a breve un maxi taglio del personale.



Tra le banche spicca Banco BPM (+1,89%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Ferragamo , che ha terminato le contrattazioni a -1,23%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, vola Technogym (+9,75%) grazie ad un upgrade. Ancora denaro su Juventus (+5,36%), che continua a macinare vittorie in campionato. Molto bene Fincantieri (+4,42%) e Diasorin (+4,23%). Quest'ultima ha annunciato oggi una partnership con Qiagen.



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su doBank , che ha terminato le contrattazioni a -2,99%. In lettera anche El.En -2,49%, De'Longhi -1,87% e Banca Ifis .

