Borse europee svogliate. A Milano corrono le banche

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banco BPM

BPER

UBI Banca

Moncler

STMicroelectronics

Texas Instruments

Cattolica Assicurazioni

Anima Holding

Banca Ifis

Enav

Mondadori

Inwit