Borse in rosso a metÃ  seduta. A Piazza Affari corre Tenaris

(Teleborsa) - Nessun segnale di ripresa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che si confermano in rosso sui timori per una politica monetaria più aggressiva del previsto da parte della Federal Reserve.



Ad alimentarli i Verbali dell'ultimo meeting del FOMC dai quali sono emersi toni più "aggressivi" grazie al miglioramento dei fondamentali economici.



Non hanno aiutato le statistiche diffuse in mattinata: l'IFO tedesco è risultato in calo e sotto le attese mentre il PIL del Regno Unito è stato rivisto al ribasso a sorpresa.



Buone nuove sono giunte invece dall'Italia, dove gli ordini e il fatturato dell'industria sono balzati mentre l'inflazione è stata rivista al rialzo su base annua.



Sul valutario l' Euro / Dollaro USA recupera fino a 1,231 dopo la fiammata del biglietto verde seguita alla pubblicazione dei Verbali.



Tra le commodities, l' Oro è stabile su 1.324 dollari l'oncia mentre il petrolio (Light Sweet Crude Oil) lima lo 0,37% in attesa dei dati sulle scorte di greggio in USA.



Sulla parità lo spread , che rimane a quota 133 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,05%.



Tra i listini europei Francoforte cede lo 0,66%, Londra lo 0,91%, Parigi viaggia invece in controtrend con un incremento dello 0,23%.



A Piazza Affari il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,58%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share , che retrocede a 24.761 punti. In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,33%); pressoché invariato il FTSE Italia Star (-0,16%).



Tra i best performers di Milano, Tenaris corre (+3,06%) grazie al bilancio e ad alcune promozioni. Ottima A2A (+2,79%), che beneficia dell'intervento di Kepler Cheuvreux.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo , che ottiene -2,26%, Unipol -2,03% e Exor -2,03%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, EI Towers (+2,94%), Hera (+2,08%), Mondadori (+1,98%) e Zignago Vetro (+1,49%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Ascopiave , che continua la seduta con -2,44%.





