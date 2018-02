Borse in rialzo, Milano sale, balzo di Saipem

Prosegue l'onda positiva per le Borse europee con l'indice d'area Stoxx che sale di oltre mezzo punto con acquisiti in particolare su industriali e finanziari .



In luce Parigi (+1,7%) e a seguire Milano che allunga il passo (+1,3%), poi Londra (+0,6%), Francoforte (+1%). A dare slancio è anche il settore dell'auto con il mercato europeo che comincia il nuovo anno con un segno positivo. Le vendite nell'Europa dei 28 più Paesi Efta hanno registrato un +6,8% rispetto allo stesso mese del 2017. Lo spread tra btp e bund è più o meno stabile a 130 punti con il rendimento del decennale italiano al 2%.



Milano sale anche con i dati Istat sull'export italiano in crescita. Tra i singoli titoli conferma la sua corsa Saipem (+3%) che si è aggiudicata un contratto in Oman per 750 milioni di dollari. Mentre scivola ancora il Creval (-12,77%)

che ha comunicato le condizioni dell'aumento di capitale che è fortemente diluitivo.



Di un certo aiuto anche la ripresa delle quotazioni del greggio che stanno sostenendo anche gli altri titoli petroliferi di Piazza Affari quali Tenaris (+2,2%) e Eni (+1,37%).



In questo momento i West Texas Intermediate (WTI) sta guadagnando 40 centesimi a 60,99 dollari mentre il Brent avanza di 14 cent a 64,50 dollari, complice anche la crescita inferiore alle attese delle scorte di greggio negli Stati Uniti.







