Borse ancora in rialzo, Milano positiva

Acquisti scatenati sui listini europei e in particolare a Piazza Affari che mostra una decisa crescita sulla scia dei recenti buoni dati macroe.



Il cambio e uro dollaro è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,205. Segno più per l' oro , che mostra un aumento dello 0,78%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 61,42 dollari per barile. Lo Spread migliora, toccando i 153 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del Btp decennale pari all'1,97%.



Tra gli indici di Eurolandia, Francoforte segna un rialzo dello 0,97%. Piccolo passo in avanti per Londra , che mostra un progresso dello 0,30%. Brilla Parigi con un +1,55%. Segno più per il listino italiano, con l'indice guida Ftse Mib in aumento dello 0,78%.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ottima performance per Fiat Chrysler , che registra un progresso del 4,27%. Sulla sua scia, corre anche Exor , che mostra un rialzo del 2,53%.



Tra gli altri industriali, Brembo avanza dell'1,87%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano tra le banche, in particolare su Banco Bpm , che prosegue le contrattazioni a -0,68%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Biesse (+5,33%), El.En (+4,62%), Cairo Communication (+3,07%) e Hera (+1,89%). La lettera, colpisce, invece, Fincantieri , -1,96%.











