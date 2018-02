BPER Banca, Dimensional Fund Advisors possiede il 5%

(Teleborsa) - Dimensional Fund Advisors, lo scorso 6 febbraio 2018, ha acquisito una quota azionaria in BPER Banca del 5,003%.



In particolare il 3,46% riguarda quote aventi diritti di voto, mentre l'1,543% si riferisce ad azioni utilizzate nei contratti di prestito titoli.



Lo si apprende dalle comunicazioni di Consob relative alle partecipazioni rilevanti.













