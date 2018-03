Brunello Cucinelli, risultati in crescita nel 2017

(Teleborsa) - Brunello Cucinelli ha chiuso il 2017 con ricavi netti pari a 503,6 milioni di Euro, in crescita del 10,4% rispetto ai 456 milioni di Euro dello scorso anno (10,9% la crescita a cambi costanti); i ricavi delle vendite e delle prestazioni, inclusi gli altri ricavi operativi, raggiungono i 505,7 milioni di Euro, in crescita del +10,6% rispetto ai 457 milioni di Euro del 31 dicembre dello scorso anno.



L'Ebitda pari a 87,5 milioni di euro, in aumento dell'11,8% rispetto ai 78,2 milioni di Euro dell'Ebitda 2016 mentre l'utile netto è cresciuto del 13,4% a 42,1 milioni di Euro.



Al 31 dicembre 2017 si registra una riduzione dell'Indebitamento Finanziario Netto, che scende a 15,7 milioni di Euro rispetto ai 51 milioni di Euro dello scorso anno.



Il CdA. proporrà all'Assemblea – convocata per il 19 aprile 2018 - la distribuzione di un dividendo di 0,27 Euro per azione, pari a un payout ratio del 35,9%.

