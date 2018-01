Burberry, vendite in calo nel terzo trimestre

Burberry

maison del lusso inglese

(Teleborsa) -chiude il suo terzo trimestre del 2017 con un fatturato pari a 719 milioni di sterline, in calo del 2% rispetto allo stesso periodo del 2016. Su base comparabile, quindi considerando solo i negozi aperti da almeno un anno le vendite di Burberry sono aumentate del 2%.Per quanto riguarda la guidance, il Gruppo prevede di nel registrare 60 milioni di sterline di risparmi nel corso del 2018."Stiamo facendo progressi per rimanere sulla buona strada è soddisfare il nostro obiettivo di profitto per l'intero anno. Stiamo costruendo su solide fondamenta e siamo completamente concentrati sulla consegna di successo del nostro piano pluriennale", ha spiegato, Amministratore delegato del gruppo.A Londra, il titolo dellaperde terreno, mostrando una discesa del 7,90%.