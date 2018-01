Calcio quotato, la Lazio decolla in Borsa dopo la vittoria in Campionato

(Teleborsa) - Seduta euforica per i titoli S.S. Lazio , in bella mostra sul listino milanese con un rialzo del 7,29% e volumi di scambio sostenuti.



Il club biancoceleste festeggia anche in Borsa la vittoria in Campionato e il terzo posto in classifica a pari merito con l'Inter. Inter che ieri sera ha fermato sull'1-1 l' A.S. Roma , comunque positiva con un rialzo dello 0,90% mentre l'altro titolo del calcio quotato, la Juventus , viaggia sulla parità in attesa del posticipo che si terrà stasera a Torino contro il Genova.

