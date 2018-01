Caltagirone EditoreÂ vende azioni proprie sul mercato

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di vendita di azioni proprie, Caltagirone Editore ha venduto sul mercato, nel periodo compreso tra il 3 dicembre 2017 e il 10 gennaio 2018, complessive 14.349 azioni per un controvalore di 18.899,40 euro.



L'operazione è stata effettuata al prezzo medio ponderato di 1,317 euro per azione.



A seguito dell'operazione, la società detiene 2.289.450 azioni proprie, pari all'1,83156% del capitale sociale.



In questo momento, il titolo Caltagirone Editore , mostra una flessione dello 0,75%. L'esame di breve periodo di Caltagirone Editore classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,337 Euro e primo supporto individuato a 1,327. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,347.

