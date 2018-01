Carraro chiude in anticipo offerta bond

(Teleborsa) - Carraro mostra una buona salita a Piazza Affari. Il titolo guadagna l'1,68% scambiando a 4,23 euro per azione.



Il gruppo ha annunciato che l'offerta di Titoli obbligazionari in euro a Tasso Fisso Senior Unsecured è stata chiusa anticipatamente dopo che si è registrata una "forte domanda del mercato".



Sono state venduti bond per un ammontare complessivo di 180 milioni di euro al 100% del nominale (180mila obbligazioni con nominale di 1.000 euro ciascuna), il tasso di interesse delle obbligazioni è pari al 3,50% annuo e la scadenza è fissata al 31 gennaio 2025.

