Carraro, deliberata emissione bond fino a 180 milioni di euro

(Teleborsa) - I Consigli di Amministrazione di Carraro e della sua controllata Carraro International SE hanno deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario. L'emissione obbligazionaria (di tipo senior unsecured) di International sarà per un minimo di 50 milioni di euro fino a un massimo di 180 milioni, con un con un taglio minimo pari a mille euro e con scadenza nel 2025.



Il tasso di interesse sarà fisso e verrà fissato nell'imminenza dell'avvio dell'operazione e comunque non sarà inferiore al 3% su base annua; è previsto che International abbia la facoltà di rimborsare il prestito obbligazionario a partire dal 2021.



L'operazione è finalizzata a ridefinire l'indebitamento ottenendo una maggiore flessibilità anche per sostenere i programmi di Ricerca e Sviluppo.











