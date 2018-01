Casa Diva stima 0,5 milioni di ricavi da programma Blue Note Off

(Teleborsa) - Casta Diva Group ha presentato la prima parte del programma di Blue Note Off, il nuovo brand di Blue Note Milano (parte di Casta Diva Group) che ha come obiettivo portare il jazz in location unconventional.



Casta Diva Group, si legge in una nota, stima in 500 mila euro i ricavi nel corso del 2018 attribuibili a questo nuovo progetto.

