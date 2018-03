Cattolica, Massimo di Tria nuovo Chief Investment Officer

(Teleborsa) - Massimo di Tria entra oggi a far parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni con il ruolo di Chief Investment Officer a riporto dell'Amministratore Delegato Alberto Minali.



Il manager che proviene dal gruppo assicurativo Allianz in passato ha maturato esperienze professionali in primarie realtà finanziarie e ha inoltre ricoperto per diversi anni un ruolo accademico presso l'Università Bocconi di Milano.



