Chip, boom di vendite a novembre. Previsto un anno da record

(Teleborsa) - Buone notizie dal mercato dei semiconduttori. La Semiconductor Industry Association ha fatto sapere che a novembre le vendite di chip sono aumentate del 21% a quota 37,7 miliardi di dollari.



Il maggior incremento si è verificato in America (+40,2% a 8,7 miliardi), ma la Cina si conferma primo mercato con vendite per 12 miliardi di dollari, in aumento del 18%.



John Neuffer, Presidente e Amministratore Delegato della SIA, ha dichiarato che l'industria dei semiconduttori potrebbe chiudere il 2017 con vendite superiori a 400 miliardi di dollari, toccando dunque i massimi di sempre.



I numeri del comparto, diffusi ieri sera, hanno messo il turbo ai titoli dei chipmaker statunitensi Nvidia , Broadcom , Applied Materials , Advanced Micro Devices (AMD) e Micron Technology .

