Cina, economia mostra segnali di vigore

(Teleborsa) - Buone notizie per l'economia cinese, dove la crescita del PIL per il 2017 è prevista al +6,9%. Lo ha rivelato il Premier Li Keqiang secondo quanto riportato dall'agenzia stampa ufficiale di Pechino Xinhua.



L'occasione per Li Keqiang è stato un discorso nell'ambito di un summit in Cambogia: "L'anno da poco passato ha visto l'economia cinese proseguire su un percorso di sviluppo favorevole con un andamento migliore rispetto alle aspettative".





Le previsioni del Premier, infatti, superano le stime del Governo che aveva preventivato un'accelerazione del 6,5%.







