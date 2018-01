Clabo sigla accordo di fornitura con cinese Seven Senses

(Teleborsa) - Clabo comunica che la controllata cinese Qingdao Clabo Easy Best Refrigeration ha concluso un accordo commerciale con la catena cinese di gelaterie e pasticcerie Seven Senses per la fornitura delle vetrine relativamente a 10 nuove aperture programmate per i primi mesi dell'anno in corso.



Il valore dell'accordo, si legge in una nota, è di circa 1,5 milioni di RMB (pari a 192.000 euro) e la fornitura comprenderà prodotti provenienti sia dallo stabilimento cinese che da quello italiano di Clabo.



Il Presidente Esecutivo di Clabo ha dichiarato: "Chiudiamo il 2017 in Cina con un buon accordo commerciale ed ordini in crescita del 15% rispetto all'anno precedente. A livello di gruppo nel 2017 abbiamo raggiunto i 45 milioni di euro di ricavi con un incremento del 22% rispetto al 2016, superando anche le previsioni del piano industriale. Ora l'obiettivo è utilizzare la cassa a disposizione per accelerare il nostro percorso di crescita".

