CNH Industrial, a esercito norvegese ultima tranche veicoli blindati leggeri

(Teleborsa) - Iveco Defence Vehicles consolida così la propria leadership di mercato nel settore dei veicoli multiruolo. L'unità di business di CNH Industrial specializzata nella produzione di veicoli per la difesa e la protezione civile, ha consegnato all'Agenzia norvegese per i Materiali della Difesa (NDMA) l'ultima tranche di 62 veicoli blindati leggeri (LAV - Light Armoured Vehicles).



Il LAV di quarta generazione è stato sviluppato sulla base del Veicolo Leggero Multiruolo, integrando alcune modifiche richieste dal cliente. Tra queste, la nuova trasmissione, che offre migliori prestazioni, e un migliore sistema di filtrazione dell'aria. Il veicolo garantisce inoltre una maggiore capacità di carico utile, migliori prestazioni e migliore affidabilità, tutte qualità frutto dell'esperienza acquisita sul campo.

La cellula dell'abitacolo è stata ridisegnata per migliorare l'ergonomia e incorporare nuovi sedili, un cruscotto di nuova generazione e un nuovo hard top. Tali modifiche aumentano notevolmente il volume utile del veicolo.



Si tratta del quarto ordine di LAV da parte delle Forze Armate Norvegesi, che già impiegano questi veicoli nelle missioni all'estero.

