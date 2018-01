Commissione banche: "Azioni di Bankitalia e Consob inefficaci"

(Teleborsa) - Via libera alla relazione di maggioranza della Commissione d'inchiesta sulle banche, presentata dal vice presidente Mauro Maria Marino (PD). La relazione della Commissione, presieduta da Pier Ferdinando Casini e nata per fare chiarezza sulle incresciose vicende che hanno interessato il settore bancario, è stata approvata con 19 voti favorevoli e 15 contrari. Dunque non è stato possibile arrivare a una relazione unitaria sui dissesti degli istituti italiani.



L'azione delle autorità di vigilanza sulle banche non è stata efficace e la collaborazione tra Consob e Bankitalia è stata carente. E' quanto si legge nella relazione illustrata da Mario Maria Marino. Il documento rileva che "l'azione delle Autorità di Vigilanza ha mostrato alcune carenze e pertanto è necessario accrescerne l'efficacia, agendo in più direzioni, in un contesto divenuto più complesso e in fieri. La Consob - continua la relazione - dotata di maggiori poteri ispettivi rispetto alla Banca d'Italia, non sembra averli utilizzati adeguatamente (avendoli attivati in due sole occasioni) ne' aver, di fatto, conseguito risultati significativi. Sulla base di quanto emerso dai lavori della Commissione, gli interventi attuati dalla Consob non hanno portato all'individuazione tempestiva di quelle criticità che solo l'Autorità Giudiziaria ha poi accertato, quando ormai i fatti contestati si erano da tempo consumati".



Secondo la commissione "appare opportuno valutare la previsione di allargare a Banca d'Italia i poteri investigativi già riconosciuti a Consob dal T.U.F. e quindi, tra l'altro, il potere di utilizzare la polizia giudiziaria per effettuare accessi, ispezioni e perquisizioni, su autorizzazione dell'A.G". La Commissione "condivide la necessità di creare un organismo pubblico di gestione delle attività deteriorate (Bad Bank) almeno a livello nazionale, sulla base di un framework europeo, in grado di agevolare gli enti creditizi nella ristrutturazione dei bilanci".



La Commissione ritiene "che debbano essere posti limiti più stringenti al fenomeno delle porte girevoli, la circostanza secondo la quale alcuni ex dipendenti dell'autorità' di vigilanza nonché altri soggetti, un tempo titolari di una funzione di pubblico controllo (magistrati, ufficiali della Guardia di Finanza, etc..) cessati dalle loro funzioni, hanno assunto incarichi nelle banche".

