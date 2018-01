Condotte si aggiudica gara per superstrada in Polonia

(Teleborsa) - Il Gruppo Condotte vince un contratto in Polonia, per la costruzione della rete viaria fra Luzino a Szemud, nel voivodato della Pomerania, a Nord del paese.



La commessa ha un valore di 77 milioni di euro ed è stata vinta dal Gruppo Condotte, in consorzio d'impresa con la polacca NDI. Il finanziamento dell'opera è a carico del governo polacco e della Commissione europea, poiché



La gara è stata indetta dalla Direzione generale per le strade e autostrade polacca, nel più ampio progetto di riqualificazione della rete viaria polacca.



L'appalto riguarda la progettazione e costruzione del secondo lotto della della superstrada S6, che avrà la funzione di collegare le città settentrionali sulla direttrice ovest–est, dal comune rurale di Goleniow a Danzica, e ricadrà all'interno del percorso europeo della E28 che collega Berlino a Minsk.



Il contratto concerne la realizzazione di circa 10,3 km di superstrada e la costruzione delle necessarie infrastrutture viarie. Nel dettaglio, saranno realizzate due corsie in ogni direzione e una corsia di emergenza, uno svincolo di interconnessione in corrispondenza del comune rurale di Szemud e saranno costruiti i relativi cavalcavia oltre a tutte le necessarie opere d'arte.



Il presidente di Condotte, Duccio Astaldi, ha definito l'economia polacca "ad alto potenziale" ed ha sottolineato l'importanza della commessa, affermando che "il Gruppo consolida così la sua presenza in Polonia centrando ciò che consideriamo un obiettivo prioritario anche alla luce dell'ambizioso piano per lo sviluppo delle principali infrastrutture viarie del Paese varato dal Governo".





