Consip: Enel, Iren, A2A Energia eÂ Energetic si aggiudicanoÂ gara da 1,6 miliardi

(Teleborsa) - Quattro operatori economici – di cui A2A Energia ed Energetic, per la prima volta – si aggiudicano la nuova edizione della gara.



Consip ha aggiudicato, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti pubblici, la gara per la convenzione relativa alla fornitura di energia elettrica alle pubbliche amministrazioni, giunta alla 15esima edizione.



La gara ha un valore di 1,6 miliardi di Euro, pari a circa il 50% della domanda complessiva annua stimata di energia elettrica da parte della PA.



Alla gara hanno partecipato sette concorrenti con 46 offerte. Tra questi sono presenti sia i maggiori player del mercato ( Enel Energia, Edison Energia) sia le società di vendita delle principali società municipalizzate ( Iren Mercato, Dolomiti Energia, Hera Comm, A2A Energia). Per la prima volta si sono aggiudicati lotti anche i concorrenti A2A Energia ed Energetic (già fornitore della convenzione Consip gas naturale).







