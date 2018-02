Consob, Nava nominato presidente

Via libera dal Consiglio dei Ministri al conferimento a Mario Nava dell'incarico di presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob). Lo ha deciso il Consiglio dei ministri che si è tenuto ieri, 22 febbraio.



Il conferimento arriva su proposta del Presidente Paolo Gentiloni dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.



Occorrono ancora alcuni passaggi. La nomina di Nava andrà al Quirinale per la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi decreto di nomina passerà anche sul tavolo della Corte dei Conti.



