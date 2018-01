Consumi, Ã¨ la ristorazione il volano della ripresa

(Teleborsa) - La ristorazione, con 41 miliardi di euro di valore aggiunto, è il settore trainante della filiera agroalimentare italiana, più importante di Agricoltura e Industria Alimentare.



Bar e ristoranti si confermano il volano della ripresa dei consumi delle famiglie italiane, che nel 2017, hanno speso per mangiare fuori casa oltre 83 miliardi di euro, il 3% in più dell'anno scorso. Continua a calare, invece, la spesa alimentare in casa.



E' la fotografia scattata dall'ultimo Rapporto Ristorazione della Fipe - Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che ha fatto il punto sull'andamento del settore dei pubblici esercizi in Italia.



Emerge un quadro di sostanziale ottimismo soprattutto per quanto concerne l'andamento dei consumi alimentari fuoricasa, ormai attestati sul 36% dei consumi alimentari complessivi, e il fronte occupazionale, con una crescita del 3,3% sull'anno precedente.



Continuano a preoccupare, invece, l'elevato numero di aziende che chiudono e un tasso di produttività che resta sotto i livelli pre-crisi.



L'Italia si colloca come terzo mercato in Europa per la ristorazione dopo Regno Unito e Spagna: con i consumi che dall'inizio della crisi ad oggi sono aumentati di 2,4 miliardi di euro: +1 miliardo in Francia, -11 miliardi in Spagna e -3,7 miliardi nel Regno Unito.

